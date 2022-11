Crisanti, la moglie lo sbugiarda: "Acquisto villa palladiana? Lo avrei ucciso"

Crisanti, la compagna: "Fa sempre il passo più lungo della gamba"

Andrea Crisanti torna al centro della polemica, questa volta a mettere in difficoltà il neo senatore del Pd e noto virologo è proprio sua moglie. I due scelgono di rilasciare un'intervista doppia, ma la compagna sottolinea tanti aspetti negativi di Crisanti e "sbugiarda" il virologo. Ad esempio sull' acquisto della villa palladiana da milioni di euro. "A parte l’acquisto in sé, - rivela la compagna Nicoletta al Corriere della Sera - che l’avrei ammazzato: mi ero opposta fieramente perché significava non andare mai in pensione. Conoscendolo, tra un po’ dirà che l’ha comprata per me... Anche quella volta, come per tutte le cose che lo riguardano, l’ho scoperto perché mi arrivavano un sacco di messaggi di solidarietà dai miei amici". La compagna, poi, passa alla descrizione del marito e anche qui non sono parole tenere.

"Andrea - prosegue Nicoletta al Corriere - ha fiducia cieca in se stesso, fa sempre il passo più lungo della gamba e conta sulla totale disponibilità di chi gli sta intorno". La moglie di Crisanti racconta anche il momento in cui il marito ha deciso di candidarsi alle politiche. "Eravamo all’Elba, dove lui si annoia tanto, e ha pensato bene di movimentare la fine dell’estate con questa idea. Siamo ancora sotto choc, non ero favorevole per niente. Dopodiché mi sono arresa. Così ho detto: se lo devi fare, cerca di farlo bene e di vincere. Se lo seguo in tv? Ma per carità! Per fortuna a Londra non ho la tv italiana. Io vivrei nell’anonimato".