Crosetto alla Camera dopo l'attacco ai giudici: SEGUI LA DIRETTA

Giustizia: Crosetto, colpito da mistificazione mie parole

"Sono profondamenta colpito dal tentativo di mistificazione delle mie parole". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula alla Camera.

Giustizia: Crosetto, non considero gravi le mie frasi

"Non ho nessun problema a confrontarmi su frasi che io non trovo gravi". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in Aula alla Camera, rispondendo all'interpellanza urgente sulle sue dichiarazioni sulla magistratura.

Magistratura, informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è alla Camera dove a breve risponderà all’interpellenza presentata da Benedetto Della Vedova dopo le sue parole sull’”opposizione giudiziaria” nell’intervista al Corriere di domenica. A Montecitorio anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente M5s Giuseppe Conte. Piccolo siparietto in Transatlantico tra il ministro e l’ex premier. "Qualcuno aveva scommesso che non sarei venuto, vero?", ha scherzato Conte, dopo che qualcuno aveva ipotizzato una sua assenza dato l'orario mattiniero. "Io sapevo che saresti venuto", la replica di Crosetto. "Bene, è importante conoscere l'avversario", ha scherzato Conte prima di entrare in aula. Presenti solo una trentina di deputati.

GIUSTIZIA: SIPARIETTO CROSETTO-DELLA VEDOVA, “SI SON SVEGLIATI TUTTI PRESTO PER 'COLPA' TUA”

Siparietto a Montecitorio tra Guido Crosetto e Benedetto della Vedova prima che il ministro della Difesa risponda in Aula all'interpellanza di +Europa sulla sua intervista al "Corriere della Sera" dove ha lanciato l'allarme giudiziario per il governo Meloni. "Tutti si lamentano per essersi svegliati presto questa mattina e io ho detto: 'prendetevela con Della Vedova'", scherza Crosetto parlando con l'esponente di +Europa in Transatlantico, alla Camera. "Fosse stato per me, avrebbero potuto metterla più tardi la seduta...", replica col sorriso Della Vedova.

Giustizia: Braga, Crosetto qui oggi non basta, serve dibattito

"Ieri sera abbiamo saputo che sarebbe intervenuto il ministro Crosetto per rispondere a una interpellanza di un gruppo. In conferenza dei capigruppo tutte le opposizioni avevano chiesto una informativa sulle sue parole sulla magistratura, in modo inusuale vediamo che oggi il ministro e' qui per rispondere a una interpellanza, non lo consideriamo esaustivo della richiesta di un'informativa e ribadiamo la richiesta di una informativa perche' su parole di questa natura e di gravita' di svolgere un dibattito e di farlo nella piena trasparenza informando i cittadini". Lo ha detto la capogruppo Pd della Camera Chiara Braga a inizio seduta a Montecitorio.

Crosetto, rispondo su giustizia, strano che Pd contesti

"Mi stupisco dell'intervento del capogruppo gruppo Pd Chiara Braga: tutto mi aspettavo tranne che qualcuno contestasse un ministro che risponde ad un'interpellanza. Fin dal giorno dopo l'intervista avevo dato disponibilità a riferire al Copasir, all'Antimafia, all'Aula. Mi è stato chiesto di sostituire la mia informativa sul Medio Oriente con quella sulla giustizia ed io a quello ho detto no, spiegando che se vogliamo possiamo farne una in aggiunta. Questo era il modo più veloce per venire in questa Aula, mi dispiace che questo abbia irritato qualcuno. Sono venuto a rispondere febbricitante con 39 di febbre per rispetto del Parlamento... ". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Aula alla Camera replicando alla deputata Braga.

GIUSTIZIA: M5S A CROSETTO, 'SE SA DI COSPIRAZIONE TOGHE VADA IN PROCURA'

"Ministro Crosetto deve aver capito male, per quanto ha detto non basta una interpellanza, serve un'informativa che permetta la discussione e il dibattito. Ad ogni modo le rinnoviamo il nostro invito: se sa di forze della magistratura che cospirano contro il governo, vada in procura". Così in Aula Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S, rivolgendosi al ministro della Difesa Guido Crosetto.