Crosetto spara sul cancelliere Scholz: "Blocca i confini, agevola i migranti"

"Si cerca di bloccare l’immigrazione in una parte d’Europa e se ne agevola il trasporto in un’altra. Coerente e geniale".

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X commenta le dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il quale ha annunciato controlli aggiuntivi alla frontiera con l’Austria e altri congiunti con Svizzera e Repubblica Ceca sul loro versante. Non accenna a scemare, quindi, la polemica tra esponenti del governo italiano e l’esecutivo tedesco. […]

Il tema dei migranti è stato al centro anche del Consiglio nazionale di Forza Italia. Quello dei migranti, «è un dramma che non si risolve né con la forza né con la retorica dell’accoglienza, si risolve con la solidarietà europea e l’impegno dell’Occidente per stabilizzare e far crescere l’Africa subsahariana […]. In questo senso il governo si sta impegnando costruttivamente, e il piano Mattei costituirà un elemento qualificante del rapporto dell’Italia con quelle aree del mondo». […]

Poi è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Il cancelliere tedesco dice quello che vuole. Quella è un’immigrazione secondaria, noi abbiamo un problema di immigrazione primaria. […]. In Germania sono in campagna elettorale, però c’è un problema importante da risolvere, non è solo la campagna elettorale. Noi vorremmo capire qual è la posizione tedesca, non è chiaro quello che dicono. Valuteremo, vedremo, i migranti che vogliono andare in Germania non è che li devono mandare in Italia".