Csm, rimosso dalla magistratura l'ex parlamentare Alfonso Papa

L'ex parlamentare del Pdl Alfonso Papa è stato rimosso dalla magistratura. La condanna gli è stata inflitta dalla Sezione disciplinare del Csm. Secondo il tribunale delle toghe da parlamentare ed ex magistrato della procura di Napoli Papa avrebbe assicurato ad alcuni imprenditori l'acquisizione di informazioni su indagini della procura di Napoli ed anche su misure cautelari ancora da eseguire ricevendo somme di denaro, regali lussuosi come Rolex e viaggi. La vicenda era stata oggetto anche di un'inchiesta penale e processi che si sono conclusi con la prescrizione in Cassazione