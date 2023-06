Cultura, Sangiuliano perde un altro consigliere, dopo Levi tocca a Giubilei

Sangiuliano, lascia un altro consigliere: dopo Levi anche Giubilei

Gennaro Sangiuliano perde un altro consigliere, dopo Levi si dimette anche Francesco Giubilei. Ha deciso di lasciare il suo ruolo e ha presentato le sue dimissioni. E’ accaduto dopo che il quotidiano Il Foglio aveva sollevato questioni riguardo all’assegnazione di un finanziamento di 46mila euro del Ministero della Cultura alla Fondazione Tatarella, presieduta proprio da Giubilei, per un progetto relativo all’intervento sugli archivi dei movimenti politici e dei rappresentanti dei lavoratori. Si tratta del secondo caso in poche settimane.

A fine maggio aveva presentato le sue dimissioni Riccardo Levi, sempre per un articolo di giornale (Libero, stavolta) che aveva rivelato come il commissario della Fiera del Libro di Francoforte – appena uscito da una rovente polemica per l’invito revocato al fisico Carlo Rovelli – avesse affidato la gara per la gestione della comunicazione della missione italiana alla Buchmesse alla Ifc Next, una società belga in cui lavora il figlio.