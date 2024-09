Cultura, “una odontoiatra al Maxxi”. Sangiuliano, bufera sulle ultime nomine

Sangiuliano, bufera sulle nomine

Montano le polemiche sulle ultime nomine firmate da Sangiuliano prima di dimettersi da ministro della Cultura.

"Il ministro Giuli venga rapidamente in Parlamento per esporre le linee programmatiche dell'azione del ministero della cultura. L'azione amministrativa non puo' subire interruzioni, non c'e' tempo da perdere. In quella occasione, Giuli dovra' anche chiarire il contenuto di alcuni decreti firmati in fretta e furia dal suo predecessore poco prima di rassegnare le dimissioni da ministro. Atti sospetti, un ennesimo schiaffo al regolare iter istituzionali da parte di Sangiuliano, su cui e' fondamentale avere chiarimenti di merito. Per quali ragioni, l'ex ministro Sangiuliano ha firmato prima di dimettersi diverse nomine fondamentali per l'assegnazione dei fondi cinema? A chi erano state promesse quelle nomine?".

Cosi' in una nota i componenti Pd della Commissione e Cultura della Camera. "Il nuovo ministro - perseguono - dovra' anche chiarire gli appalti dell'organizzazione del G7 cultura visto la gestione poco trasparente di tutti gli aspetti logistici e organizzativi che vedono coinvolti anche alcuni consiglieri del gabinetto del Mic. Un aspetto politico non puo' restare sotto silenzio - concludono i democratici - quando si tratta di emanare misure che servono ai lavoratori come il codice dello spettacolo il governo ha sempre rinviato, quando invece si e' trattato di occupare postazioni sono stati fatti blitz e strappi istituzionali", aggiungono i dem.

Boccia, il curriculum di Docimo è idoneo alla carica?

Maria Rosaria Boccia ironizza su Instagram sul curriculum della consigliera cda del Maxxi, Raffaella Docimo, che dovrà traghettare la fondazione in attesa della nomina del prossimo presidente, al posto di Alessandro Giuli nominato ministro della Cultura. "Anche questo curriculum mi sembra idoneo alla carica..." scrive l'imprenditrice campana riferendosi a Dagospia che in un articolo intitolato Maxxi Amari, scrive: 'Il senso della destra per la cultura: un odontoiatra al Maxxi' in cui riporta che Docimo "è stata candidata con Fdi alle ultime europee, su chiamata di Arianna Meloni" e in cui si afferma che sarebbe stata "proprio lei a far incontrare il ministro e Boccia "in un suo evento elettorale a Napoli, nel maggio 2023". Nella storia su Instagram l'imprenditrice di Pompei rilancia anche un articolo sulle nomine di Sangiuliano al Mic e in particolare per la Commissione "selettivi" che dovrà decidere i film da finanziare con fondi pubblici.