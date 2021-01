D'Alema: "Renzi-Conte?Impensabile che il più impopolare cacci il più popolare"

In un colloquio con la Repubblica l'ex premier Massimo D'Alema, oggi semplice iscritto ad Articolo 1, sostiene di non credere che "possa passare per la mente di nessuno l'idea di mandare via da Palazzo Chigi l'uomo piu' popolare del Paese per fare un favore a quello piu' impopolare". Il riferimento e' al premier Giuseppe Conte, a Matteo Renzi che lo contrasta e al Parlamento che "pare ormai aspettare solo la resa dei conti tra Conte e Matteo Renzi", dice D'Alema. Il quale, in ogni caso professa ottimismo sull'esito della crisi attuale: "Conviene a tutti, vedrete che presto si tornera' a parlare d'altro".

Tra i consiglieri più ascoltati di Giuseppe Conte? "Per carità, se Renzi pensasse che c'entro qualcosa nelle discussioni di queste ore la situazione non potrebbe che peggiorare", spiega Massimo D'Alema precisando che "le uniche cose per le quali sono attivo sono il grande convegno con cui il 21 gennaio celebreremo i cento anni del Partito comunista italiano e la preparazione di un seminario a Mosca sulla escalation della tensione nei rapporti tra Russia e Ue. Una cosa grossa, mi attendono alla commissione Esteri della Duma",, "ormai faccio il professore e il consulente, lo sanno tutti, per il mio lavoro andrò presto in Africa".