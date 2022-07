D’Alema sonda Salvini e Conte: ipotesi governo con Amato premier

Governo, Amato già nel toto-nomi per il post Draghi

Decreto Aiuti al Senato. M5s non vota ed esce dall’Aula. Resta da capire adesso come arriveremo a fine legislatura. Ma ci sarà una fine legislatura o si andrà a votare anticipatamente? Mario Draghi ha escluso un altro governo e ha spiegato che non ci potrebbe essere un esecutivo senza i 5 stelle. La logica conseguenza di questa ferma presa di posizione, politicamente legittima e comprensibile, è che o si trova un traghettatore, il solito Giuliano Amato, oppure si torna al voto. L’indiscrezione, su quest’ultimo, comincia a circolare con insistenza.

GOVERNO: MORRA, 'D'ALEMA PENSA A ESECUTIVO AMATO FINO A 2023, RESUSCITANO GLI ZOMBIES'

"D’Alema starebbe sondando Conte e Salvini per capire se si possa fare nascere un esecutivo con Amato Presidente del Consiglio che ci porti alle elezioni a scadenza naturale della legislatura. D’Alema... Aamato... Zombies si diceva? E qualcuno ha resuscitato questi testimoni del '900!". Così su Facebook il senatore ex 5 Stelle Nicola Morra.