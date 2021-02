Dalla condanna per cd taroccati al Conte ter.L'ex M5s Tasso al tavolo con Fico

Dalla condanna per cd taroccati al Conte ter. Anche l'ex M5s Tasso al tavolo

La crisi di governo è sempre più grave. Non c'è intesa tra la vecchia maggioranza per dare vita ad un nuovo esecutivo, il Conte ter. Ma al tavolo delle trattative non ci sono solo i big dei grandi partiti, ma siedono anche i "responsabili", quasi sconosciuti fino a qualche giorno fa. Il veterano degli sconosciuti - si legge sul Giornale - è un volto arcinoto della politica italiana: Bruno Tabacci, un quarto di secolo in Parlamento e animatore dei simpatizzanti del premier dimissionario Giuseppe Conte. Altro esponente è Antonio Tasso, il nome non dice nulla. Siede al tavolo in rappresentanza della pattuglia di Centro Democratico. È un ex grillino, cacciato da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale delle politiche nel 2018: eletto alla Camera nel collegio di Cerignola (Puglia) ha alle spalle una condanna a sei mesi di reclusione e duemila euro di multa per aver venduto Cd taroccati.

La pena - prosegue il Giornale - è stata sospesa e ha ottenuto la non menzione nel casellario giudiziario. La condanna è di primo grado, più tardi è intervenuta la prescrizione. Quando la notizia, in piena campagna elettorale, saltò fuori, Di Maio non esitò a cacciarlo dal Movimento. In rappresentanza del neonato movimento degli Europeisti c’è un altro ex grillino: il senatore Maurizio Buccarella. Fu cacciato perché in contrasto con l’etica del Movimento aveva intascato tutto lo stipendio. La sua difesa: «Non posso campare con 3mila euro al mese».