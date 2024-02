Ddl capitali, via libera della Camera. Opposizioni astenute. Ora va al Senato

Riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali

Via libera della Camera al ddl capitali, recante interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.



I voti a favore sono 135, 1 solo voto contrario e 92 astenuti (le forze di opposizione). Il provvedimento, gia' approvato in prima lettura dal Senato, torna per la terza e ultima lettura a palazzo Madama, in quanto durante l'esame alla Camera e' stata apportata una modifica al testo.

Le opposizioni (Pd, M5s, Iv, Verdi e Azione) si sono astenute nel voto della Camera sul ddl Capitali. Il totale dei voti astenuti è stato 92 contro 135 sì e un voto contrario.