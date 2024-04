Ddl Valditara, multa a chi aggredisce insegnanti. Voto in condotta, si cambia

Il Senato approva il ddl Valditara sul voto in condotta

Il ddl Valditara sulla scuola ha ottenuto il sì del Senato con 74 voti favorevoli, 56 contrari e nessun astenuto. In tre articoli, il provvedimento introduce una stretta sul voto in condotta, multe fino a 10.000 euro per chi aggredisce il personale scolastico (e viene condannato penalmente) e il ritorno ai “giudizi sintetici” per la scuola primaria.

Il ddl Valditara ora passa alla Camera dove, salvo soprese, riceverà un altro via libera.

Il voto in condotta

Una delle novità più rilevanti è il ritorno del voto in condotta espresso in decimi alle scuole medie. Un’altra grande novità è che il voto in condotta farà media (non era così dal 2017). Il voto dovrà essere riferito a tutto l’anno e non al singolo quadrimestre e avrà una correlazione diretta con l’esito finale dell’anno scolastico.