Ddl Zan, bocciata richiesta di sospensione Lega-Forza Italia per un solo voto

La richiesta avanzata da Forza Italia e Lega di sospendere l'esame in Aula del Senato del Ddl Zan e' stata respinta per un solo voto di scarto (136 no a fronte di 135 si'). Scorrendo i tabulati della votazione, risultano non partecipanti al voto 14 senatori del Movimento 5 stelle, 2 del Pd (ma uno dei due senatori dem e' assente perche' in quarantena) e 4 senatori di Italia viva, a cui si aggiungono anche 2 senatori del gruppo delle Autonomie.

Sempre sulla base dei tabulati della votazione, risultano aver votato a favore della sospensione dell'esame del Ddl Zan (oltre Lega, FI e FdI) due senatori delle Autonomie (Meinhard e Dieter) e diversi del Misto ex M5s. Hanno invece votato contro (oltre a Pd, M5s e Leu) 4 senatori delle Autonomie, 13 senatori di Italia viva. Tra gli assenti risulta Matteo Renzi, ha invece votato a favore della sospensione Matteo Salvini.

Il conto dei senatori in missione o in congedo risulta invece 'complicato', in quanto - come si evince dai tabulati - alcuni parlamentari in missione o congedo hanno poi comunque partecipato alla votazione.