Ddl Zan, Conte: "Chi gioisce del sabotaggio ne renderà conto al Paese"

Ddl Zan, Conte, "Chi gioisce del sabotaggio dovrà renderne conto al Paese"

"Sul #ddlZan registriamo un passaggio a vuoto su un percorso di civiltà e di contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza per l'orientamento sessuale. Chi oggi gioisce per questo sabotaggio dovrebbe rendere conto al Paese che su questi temi ha già dimostrato di essere più avanti delle aule parlamentari". Lo scrive su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte. Conte parla di "un passo indietro del paese", aggiungendo che inoltre "c'è purtroppo chi non ci ha voluto nemmeno mettere la faccia".