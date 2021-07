Ddl Zan, Gasparri: "Questione risolvibile in 15 minuti"

Ddl Zan, Gasparri a Radio 24: "Questione risolvibile in 15 minuti" - "Se ce ne sarà la volontà la questione relativa al Ddl Zan si potrà risolvere in 15 minuti . Abbiamo mosso critiche sugli articoli 1, 4 e 7 della legge, chiediamo di modificare queste tre norme". Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. "“Siamo tutti d’accordo su inasprire le sanzioni verso chi compie violenze ed atti discriminatori dovuti all'orientamento sessuale ma occorre ragionevolezza"​, ha aggiunto.

Rai, Gasparri a Radio 24: "Non voto per gente che non conosco" - "Difficilmente voto per gente che non conosco e ritengo che all'interno della Rai ci siano professionalità non dico più competenti, ma più adatte, di quelle designate sino ad ora dal governo". Lo dichiara il sen​atore Maurizio Gasparri,​ componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, al Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24, in merito al voto che la commissione di Vigilanza dovrà esprimere sulla nomina di Marinella Soldi a presidente della Rai.“Vedremo alla prova dei fatti se le persone individuate sapranno gestire un'azienda così complicata", ha aggiunto Gasparri.