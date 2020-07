De Benedetti: "Sì a Berlusconi al governo. Piuttosto che Salvini e Meloni..."

Carlo De Benedetti apre a Silvio Berlusconi al governo. Incredibile ma vero, lo storico nemico del Cav, in un'intervista al Foglio mostra tutta la sua preoccupazione per l'avanzare della destra. "Se si tratta di isolare Salvini e Meloni - spiega De Benedetti - trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra. Ma accompagnato anche dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico. Mai avrei immaginato di dire che al mondo esiste qualcosa di peggiore di Berlusconi. E sia chiaro, continuo a pensare che il livello di corruzione morale che lui ha introdotto nel paese abbia costituito un periodo nero della nostra storia. Se non era per Scalfaro avremmo avuto Previti ministro della Giustizia. Eppure sono pronto a trangugiare il rospo. Meloni è figlia del fascismo, e io il fascismo me lo ricordo da bambino con orrore. Salvini invece è un selvaggio privo di qualsiasi cultura. E quanto a Conte, basta il caso Autostrade per qualificare la sua nullità. E' l'unico che ha beneficiato del Covid!".