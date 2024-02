De Luca tappezza la Campania di manifesti: "Il governo Meloni tradisce il Sud"

Campania, lo scontro tra De Luca e il governo. Quei messaggi contro la premier Meloni

Lo scontro tra Giorgia Meloni e il presidente della Campania Vincenzo De Luca prosegue. La nuova mossa del governatore ha mandato su tutte le furie il governo. La questione riguarda sempre l'Autonomia e l’elenco di una serie di richieste che non sarebbero state accolte dal Governo nei confronti del Mezzogiorno d'Italia. Prima la manifestazione a Roma, con tanto di tensione davanti al cordone di polizia di fronte a Palazzo Chigi e gli insulti alla premier ripresi in un fuori onda, adesso - si legge su Il Fatto Quotidiano - i manifesti affissi nelle principali città della Campania. "Il Governo Meloni tradisce il Sud", "Il Governo Meloni chiude i pronto soccorso" sono i testi presenti sui manifesti, di varie dimensioni, apparsi questa mattina con tanto di logo della Regione Campania.

Un’iniziativa - prosegue Il Fatto - che non va giù ai partiti di destra che puntano il dito contro De Luca accusato di fare politica con soldi pubblici. "De Luca continua a usare soldi pubblici per fare propaganda politica ed alimentare le sue menzogne“, ha scritto sui social il deputato della Lega Gianpiero Zinzi. “La verità è un’altra: i fondi destinati alla Campania non sono bloccati e lui è l’unico governatore d'Italia che evita il dialogo con il governo e si rifiuta di spiegare come spenderà le risorse". Il capo dello staff di comunicazione del governatore campano Vincenzo De Luca, ha confermato all’Ansa che i manifesti – incollati negli spazi regolati per la pubblicità a Caserta e Salerno e sono ora in fase di affissione a Napoli – sono stati realizzati con i fondi istituzionali della comunicazione della Regione.