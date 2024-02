Decreto Milleproroghe, medici in servizio fino a 72 anni: passa l’emendamento

Sistema sanitario nazionale, i medici potranno restare a lavoro fino a 72 anni

Medici in corsia fino a 72 anni. Approvato l'emendamento di FdI al decreto Milleproroghe che consente alle aziende del Ssn di tenere in servizio - fino al 31 dicembre 2025 - oltre l'età pensionabile, su loro istanza, dirigenti Medici e sanitari, "anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto", nonché "di fronteggiare la grave carenza di personale".

Può essere riammesso in servizio, con quei limiti, chi è andato in pensione dal settembre 2023. Dirigenti Medici, sanitari e docenti universitari coinvolti non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali.

Milleproroghe, la Lega ritira lemendamento sulla società Ponte sullo Stretto

Sempre nel decreto Milleproroghe è stato ritirato l'emendamento proposto dalla Lega sullo slittamento al 2027 della spending review per la societa' Ponte sullo Stretto. Lo si apprende da fonti parlamentari. L'emendamento - su cui il governo aveva dato parere contrario - e' stato ritirato questa notte nel corso l'esame del decreto in Commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio della Camera.