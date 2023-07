Delega fiscale, verso il via libera. Tredicesime e premi detassati: novità

Resta in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti

Detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produttività. Rateizzazione dell’acconto delle tasse. Superamento graduale dell’Irap. Stop alla vendita online delle e-cig. Riordino delle tasse automobilistiche. Resta in stand by la flat taxincrementale per i dipendenti.

Sono alcune delle novità introdotte alla Camera durante l’esame della delega fiscale. Le modifiche si sono concetrate sulla prima parte del provvedimento, ovvero gli articoli dall’1 al 13 mentre i ritocchi sulla seconda parte (dal 13 al 20) e in particolare su tributi locali, riscossioni e sanzioni, sono previsti nell’esame che toccherà dalla prossima settimana a Palazzo Madama.