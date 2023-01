Nasce Democrazia sovrana popolare. Rizzo: "Così cambieremo la società"

Partiti, Rizzo lancia Democrazia sovrana popolare, 'idea forte per cambiamento società'

"Abbiamo una prospettiva, non solo elettorale e istituzionale ma di progetto e di cambiamento della società". Lo dice Marzo Rizzo in un video diffuso sui suoi canali social in cui lancia il progetto Democrazia sovrana popolare.

"Serve un'idea forte, di cambiamento", spiega Rizzo parlando di "una battaglia a tutto campo dove le migliori tradizioni del '900, quella comunista, socialista e cattolica, si devono unire".

Rizzo elenca alcuni dei nomi (Franco Prodi, Elisabetta Frezza, Carlo Giovanardi) e alcuni movimenti e partiti (Partito comunista, Fronte sovranista, Azione Civile, Comitato no Draghi) che hanno aderito al progetto e sottolinea ancora: "Democrazia sovrana popolare non è un progetto per le elezioni è un progetto per il cambiamento della società".

Pc: Lombardo nuovo segretario, Rizzo diventa presidente onorario

"Il Comitato Centrale del Partito Comunista ha approvato a larghissima maggioranza (5 voti contrari 1 astenuti) i documenti del 4^ Congresso Nazionale. È stato definitivo il nuovo assetto dell’Ufficio Politico: l’incarico di Segretario Generale viene affidato ad Alberto Lombardo". Lo rende noto il Partito comunista.

"Marco Rizzo diventa Presidente Onorario, figura che viene istituita anche nello Statuto, in quanto potrà presenziare ed intervenire a tutte le riunioni degli organismi dirigenti senza diritto di voto. Salvatore Catello assume l’incarico di Vice Segretario. Questo nuovo assetto, col cambio di statuto è stato votato anch’esso a larghissima maggioranza (5 contrari 1 astenuto)", conclude il Partito comunista.