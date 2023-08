"Detenuti stranieri nei loro Paesi": verso il "Piano Mattei" delle carceri

Carceri affollate, Delmastro: "Stop svuotacarceri. Sì all'edilizia penitenziaria"

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, oggi in visita al carcere di Livorno de Le Sughere, ha affrontato il tema del sovraffollamento carcerario in Italia. "Fortunatamente il carcere di Livorno non ne soffre" - dichiara - ma in genere i penitenziari italiani sono saturi "e le proposte in campo sono di natura diversa. Una è quella di 84 milioni di euro per nuovi padiglioni detentivi, perché noi a destra non siamo come la sinistra che, se c'è sovraffollamento, ci sono i provvedimenti 'svuotacarceri'. Con noi al governo se c'è sovraffollamento si pensa all'edilizia penitenziaria".

Delmastro, piano Mattei per eseguire sentenze nei Paesi di provenienza

"Ancora abbiamo un terzo dei detenuti stranieri ma con il piano Mattei" per l'Africa "stiamo lavorando per eseguire nei Paesi di provenienza le sentenze penali italiane. Tenete conto che ogni detenuto ci costa 137 euro il giorno e che per 20mila stranieri ogni giorno per 365 giorni all'anno abbiamo già trovato le risorse per tutta l'edilizia penitenziaria che serve in Italia", dichiara il sottosegretario.