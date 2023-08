Nordio, ecco il piano svuota carceri: caserme dismesse per i reati più lievi

Il piano svuota carceri di Nordio: caserme dismesse e pene alternative

"Lo Stato non abbandona nessuno" e i suicidi in cella sono "fardelli di dolore". Le parole sono del Guardasigilli Carlo Nordio, che sabato, dopo le tragiche morti di di due detenute, ha raggiunto Torino per visitare l'istituto di pena e incontrare il personale che vi opera. Una visita, ha sottolineato il ministro, come "segnale di vicinanza", durante la quale Nordio, nella sezione femminile, ha avuto modo anche di salutare alcune detenute.

Sul fronte carceri restano dunque al centro dell'attenzione le questioni del sovraffollamento e dei suicidi: il ministro è tornato a parlare delle 'ricette' - già annunciate da mesi nel suo programma - che intende mettere in campo, quali l'utilizzo di caserme dismesse per ospitare detenuti non pericolosi, e l'importanza delle misure alternative alla detenzione. Per fronteggiare l'emergenza suicidi, dopo i drammatici numeri registrati nel 2022, il ministero e, in particolare, il Dap hanno lavorato per rafforzare la "vigilanza psicologica" negli istituti. Il tema della sanità in carcere resta però 'aperto', date le distinte competenze che riguardano i settori Giustizia, Salute ed Enti locali.

Quanto, infine, al personale penitenziario, sono in programma nuove assunzioni: a fine ottobre entreranno 57 unità tra direttori e vicedirettori di istituti, e nel quadriennio 2021-2025 le assunzioni di agenti penitenziari previste sono 2800.

Carceri, sindacati a Nordio: "Ora tavolo permanente su criticità"

“Invito il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad attivare, da subito, un tavolo permanente sulle criticità delle carceri, che vedono ogni giorno la Polizia Penitenziaria farsi carico di problematiche che vanno per oltre i propri compiti istituzionali, spesso abbandonata a sé stessa dal suo stesso ruolo apicale. La seconda detenuta che ieri sera si è tolta la vita, ad esempio, era arrivata a Torino da Pontedecimo anche perché aveva aggredito il personale per due volte. Una di queste azioni a seguito di sventato suicidio da parte della Polizia Penitenziaria”. Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria Sappe.

“Abbiamo sempre detto che la morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato - aggiunge in una nota - la via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere. Anche la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l’ordine e la sicurezza delle carceri del Paese. Il personale di Polizia Penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni”.

“Non fosse per l’estrema tragicità degli aventi che l’hanno preceduta, la presenza del Guardasigilli, Carlo Nordio, oggi al carcere di Torino potrebbe catalogarsi fra le passerelle ferragostane, pur con qualche giorno di anticipo. Sostiene di aver ascoltato tutte le proposte, ma non ha mai incontrato i rappresentanti di coloro che operano in carcere 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno e che tanto potrebbero offrire in termini di proposte e progettualità, e cioè i sindacati della Polizia penitenziaria. Soprattutto, il ministro non offre alcuna soluzione concreta, ma solo vaghe promesse e la solita minestra riscaldata della riconversione, a scopo detentivo, delle caserme dismesse”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

"Il ministro, quando pensa al riutilizzo delle caserme in disuso, dovrebbe specificare con quale personale, atteso che alla sola Polizia penitenziaria mancano 18mila unità e di assunzioni straordinarie utili a invertire la rotta del decremento non se ne vedono", aggiunge il sindacalista. "Il ministro ci convochi, anche a Ferragosto, e fermi la strage che si consuma nelle nostre prigioni - conclude De Fazio - e il disastro complessivo i cui effetti si riversano pesantemente pure sugli operatori, in primis quelli del Corpo di polizia penitenziaria, sottoposti a turnazioni massacranti con la compressione, persino, dei diritti costituzionali e oggetto di aggressioni da parte dei ristretti al ritmo di quattro al giorno, conteggiando solo quelle più gravi".