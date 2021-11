Di Battista si fa il suo movimento: gli ex 5 Stelle pronti a seguirlo

M5s, l'ex Villarosa: "Di Battista leader per natura. Con Su la testa le idee che hanno fatto nascere i 5 Stelle tornano a essere strutturate in un partito"

"Se con Conte il M5S tornasse quello di prima io lo voterei, il problema è che le istanze con cui il M5S è nato si sono completamente perse. Cambiare è corretto, ma passare dal nero al bianco senza riflettere sul grigio non è acquisito: è accaduto perché si è accettata la sconfitta": è quanto detto da Alessio Villarosa, deputato ex M5S, intervenuto ai microfoni de 'L'Italia s'è desta' condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano.

Sempre parlando della sua uscita dal M5S e all'adesione al progetto 'Su la testa' di Alessandro Di Battista, ha continuato: "Noi siamo entrati in Parlamento dicendo alcune cose, ma alla prima difficoltà molti hanno mollato e hanno cambiato idea. Con 'Su la testa', le idee che hanno portato alla nascita del M5S vengono strutturate in un partito. Di Battista leader? Lui è un leader per natura. Sarà sicuramente lui il frontman".