Politica

Lunedì, 1 novembre 2021 Di Maio: “Ddl Zan affossato da chi usa ‘omosessuale’ come dispregiativo” “Ddl Zan usato da qualcuno per ‘contarsi’ in vista del voto per il Quirinale”: Luigi di Maio parla del suo libro a Oggi è un altro giorno, su Rai1