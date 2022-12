Di Maio e il Golfo Persico. Va Cingolani? La Meloni non ceda

Cingolani potrebbe sostituire Di Maio, come inviato Ue nel Golfo Persico. L'ultima parola spetta a la Meloni

La vicenda della nomina da parte della UE di Luigi Di Maio a Rappresentante speciale nel Golfo Persico si complica. Dopo la levata di scudi nazionale sono seguiti infatti anche i dubbi di Bruxelles relativi al CV dell’ex capo politico dei Cinque Stelle. Le Figarò, un po’ sadicamente, qualche giorno fa ha fatto notare in un editoriale che l’inglese di Di Maio è da principianti e che per quel ruolo ci vuole un inglese avanzato e fluente che lui non possiede. Della serie: se lo nominate fate l’ennesima figuraccia all’ “italiana”.

A questo punto a Tajani, suo successore al ministero degli Esteri, non è rimasto che scendere in trincea e chiarire che Di Maio è la proposta del governo precedente, cioè quello di Draghi, e non dell’attuale. Fatto peraltro noto. Il coordinatore di Forza Italia ha chiarito che non sussiste “nulla di personale”, ma i fatti restano.

C’è da sperare che Giorgia Meloni, a cui spetta la decisione finale, almeno per quello che riguarda l’Italia, non ceda a suggestioni da Realpolitik e pensi che si tratterebbe pur sempre di un uomo italiano messo in un luogo strategico per l’Energia e che il suo posto andrebbe a qualcun altro. Ma non è detto che questo “altro” debba essere per forza straniero e il governo potrebbe presentare un’altra candidatura italiana autorevole, ad esempio quella dell’ex ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e riaprire la shortlist, già presentata. Siamo certi che l’UE, che di norme e codicilli è esperta, troverebbe sicuramente il modo di rimediare alla frittata.

Anche perché pure Dubai ha protestato dichiarando: “Ha creato tensioni diplomatiche, scelta ridicola”. Cingolani possiede un inglese perfetto, una laurea in Fisica, un profondo background proprio sulle tematiche energetiche e, soprattutto, è una persona che godrebbe del rispetto della comunità internazionale. Oltretutto, come noto, i rapporti tra lui e la Meloni sono stati costanti proprio nel passaggio di consegne e si sa che il Primo ministro ha un’alta considerazione di lui.