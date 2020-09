Di Maio: “Escludo un nuovo lockdown ma vanno usate ancora le mascherine”

"Escludo un nuovo lockdown totale". Lo ha detto a radio Anch'io il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Anche il Presidente del consiglio lo ha escluso – ha spiegato - dalla responsabilità degli italiani dipendono sicuramente le misure che dovremo adottare in autunno, siamo tra gli ultimi paesi in Europa per numero di contagi e questo lo dobbiamo alla bravura del popolo italiano e alla sua responsabilità. Facciamo qualche sacrifico in più dal punto di vista del distanziamento sociale, della mascherina e sarà ripagato perché' non dovremo adottare misure drastiche".

Quanto alla preparazione delle strutture sanitarie, fondamentale per prevenire un nuovo lockdown, il ministro per la Salute Roberto Speranza ha affermato che "il piano che stiamo costruendo si basa su 5 assi fondamentali: 3 sono verticali e 2 trasversali". Speranza lo ha illustrato in audizione in Commissione Affari sociali della Camera in merito alle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. "I 3 assi verticali - ha spiegato - sono: territorio e sanita' di prossimita'; ospedali in rete; salute e ambiente. I 2 assi trasversali sono: conoscenza per la salute e innovazione digitale per il Servizio sanitario nazionale".