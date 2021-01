Di Maio: "Eseguiti tutti i bonifici dei ristori del decreto Natale"

"Sono stati eseguiti tutti i bonifici dei ristori del decreto Natale. Sono 628 milioni DI euro che nei prossimi giorni arriveranno ai titolari DI bar, ristoranti e pasticcerie che hanno subito le restrizioni a causa del covid nel mese DI dicembre. Cosi' si conclude il pagamento DI oltre 10 miliardi DI ristori stanziati da inizio pandemia". Cosi', su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi DI MAIO.

RECOVERY: DI MAIO, 'E' UN TRENO CHE PASSA UNA SOLA VOLTA'

''Il Recovery è un treno che passa una sola volta e sono 209 miliardi da usare nel migliore dei modi, supportando famiglie, lavoratori e imprenditori''. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi DI MAIO, in partenza per una missione in Giordania e in Arabia Saudita. ''L'Italia del futuro, dei nostri figli, passa dal Recovery'', ha aggiunto il titolare della Farnesina