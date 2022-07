Di Maio lancia Impegno Civico. Conte: "Chi va via non sputi veleno sui 5S"

Verso il 25 settembre, i partiti delineano le strategie

Mentre il 25 settembre si avvicina, i partiti delineano le strategie in vista del voto, cercando alleanze e limando i propri programmi.

Di Maio: "Il mio partito si chiamerà Impegno Civico"

L'ex grillino Luigi Di Maio svela il nome del nuovo progetto politico realizzato con Bruno Tabacci: si chiamerà Impegno Civico. L'annuncio è arrivato direttamente da Di Maio intervistato a Mezz'Ora in più su Rai 3 da Lucia Annunziata. "Tutti dobbiamo sentire la responsabilità di partecipare. E' un momento storico importante", ha spiegato Di Maio.

Il progetto coinvolgerà tanti amministratori locali, "gli eroi dei nostri territori che senza strumenti e fondi hanno trovato soluzioni per migliorare la qualità della vita degli italiani". Domani sarà presentatro il simbolo e il programma del partito, ha aggiunto: "Sarà una forza politica riformatrice con una grande attenzione alla transizione ecologica e digitale, gli assi portanti del Pnrr italiano". Deve essere una forza, ha insistito, "il più plurale possibile che aggreghi quei mondi dei territori che spesso sono ignorati. Il terzo settore, lo sport, il mondo dell'ecologia. Domani, alla presentazione, ci saranno tante sorprese". Numeri? "Lo decideranno i cittadini".

Elezioni, Di Maio: "Istituire una commissione d'inchiesta per i rapporti con la Russia"

Nella vicenda che lega alcune forze della politica italiana alla Russia "ci sono più ombre che luci", e "i legami fra forze politiche, leader, mondi politici e economico-finanziari italiani e russi sono da accertare". Dunque, "faccio una proposta: all'inizio della nuova legislatura istituiamo una commissione d'inchiesta che accerti i legami di leader e partiti politici italiani con mondi politici economici e finanziari russi", ha detto Di Maio. Una commissione per indagare" sui rapporti con la Russia, "una commissione permanente, sempre non estingua il proprio scopo", dice Di Maio, "facciamo una commissione d'inchiesta e mettiamo il Parlamento a lavorare", e "mi auguro possa esserci l'unanimità".

Di Maio accusa Conte: "Lui ha smantellato il Movimento per fare un suo partito"

Luigi Di Maio accusa Giuseppe Conte di aver smantellato il Movimento 5 Stelle e di averne fatto il suo partito. Il ministro degli Esteri ex M5S ha detto che Conte "ha accentrato tutti i poteri" facendone "un partito autoreferenziale, e infatti Grillo se ne sta accorgendo".

"Grillo adesso sta intervenendo perché quello non è più il Movimento 5 Stelle, è diventato il partito di Conte" ha affermato Di Maio. "Io credo che da una parte Conte ha realizzato il suo sogno, perché lui ha praticamente smantellato il Movimento e ne ha fatto il suo partito. Dall'altra Grillo se ne sta accorgendo un po' in ritardo e sta provando a intervenire su alcune regole. Però non sono le singole regole il tema, il tema è che Conte non solo ha tutti i poteri tra le mani, ma non li sa usare, perché infatti, l'abbiamo visto, ha perso tutte le elezioni in cui si è presentato come leader, e, soprattutto, in tutte le partite politiche ha fatto errori di valutazione".

"Buttando giù il governo Draghi lui oggi è il principale responsabile della caduta del governo Draghi per la maggioranza degli italiani, vedendo i sondaggi, e gli altri che ne hanno approfittato adesso si candidano a governare il Paese", ha concluso Di Maio.

Renzi: "Con questi schieramenti corro da solo al centro"

"Io non sto con Salvini e Meloni, e non sto con Fratoianni e Di Maio. Se gli schieramenti sono questi, certo che corro da solo al centro. Dopodichè, se al centro, come spero, ci saranno anche altri a cominciare da Azione... Carlo Calenda ci sta pensando, lo rispetteremo. Non lo vedo in coalizione con Fratoianni. A chi dice che è un voto dato a un piccolo partito, dico che è un voto a un partito che sarà decisivo nella prossima legislatura come in questa". E

' quanto ha affermato il leader di Iv Matteo Renzi, in merito alla nuova conformazione degli schieramenti di centro in vista delle elezioni.

La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la conosciamo: sovranisti e populisti. C'è un mondo che chiede di votare altro. Noi ci siamo #TerzoPolo". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

Tajani: "Buon senso far votare anche lunedì"

"È la prima volta che si vota in estate, dare possibilità ai cittadini di votare anche lunedì mattina, magari pensando alle famiglie che devono fare le vacanze a settembre e sono appena tornate". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "Mi sembra una proposta di buon senso", ha spiegato

Conte: chi va via per candidarsi non sputi veleno su noi

"Abbiamo perso e perdiamo ancora in questi giorni e ore alcuni portavoce, si stanno staccando e cercano una collocazione, si sono attrezzati per muoversi e garantirsi un futuro politico da professionisti. Bene, auguri, andate tranquilli, liberi in pace, sereni con le vostre coscienze, ma non ci propinate veleni, non lo consentiamo". Lo ha detto Giuseppe Conte. "Ci risparmino lelacrime di coccodrillo, le giustificazioni ipocrite, le prediche farisaiche", chiede il leader del M5s.

Il leader No pass Stefano Puzzer si candida con Italexit

Stefano Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei No Green pass, sarà candidato alle prossime elezioni nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone.

Calenda: non possono chiederci di votare Di Maio

"Non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.