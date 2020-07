Di Maio: "Voglio fare il partito dei moderati". Contatti anche con Renzi

Di Maio: "Voglio fare il partito dei moderati". La svolta politica

Luigi Di Maio lavora sottobanco per unire forze politiche di centro. E' lui stesso a ripeterlo in continuazione - si legge sul Corriere della Sera - ad ogni occasione utile. "Io voglio fare il partito dei moderati". Una svolta politica netta rispetto all'anno scorso, quando volava in Francia per incontrare i leader dei gilet gialli in compagnia di Alessandro Di Battista. Con Davide Casaleggio l’interlocuzione è azzerata; gli restano da dribblare sia il premier sia Beppe Grillo, che a seconda della fase sono ora alleati ora avversari.

Adesso i suoi interlocutori sono altri. Come Mario Draghi, incontrato in gran segreto qualche settimana fa, l'obiettivo è quello di creare una forza politica in grado di catalizzare l’elettorato oggi conteso da Berlusconi, Renzi, Calenda e anche dal Pd. Parla di continuo con Matteo Renzi, - prosegue il Corriere - con cui si è instaurato un rapporto di simpatia reciproca cementato sull’accordo in vista di una legge elettorale proporzionale. E sente spesso, per analoghi motivi, anche Gianni Letta, che recentemente ne avrebbe tessuto le lodi in presenza di Silvio Berlusconi. "Mi sa che su Di Maio ci eravamo sbagliati. Quel ragazzo è davvero in gamba".