Dl Agricoltura, altolà dei giuristi: Lollobrigida rimandato sul decreto

Dl Agricoltura, altolà dei giuristi

Il decreto legge Agricoltura non piace ai saggi della Camera. È quanto scrive Il Foglio. Anche il Quirinale avrebbe bocciato il dl Agricoltura. E Lollobrigida ci ha riprovato con gli emendamenti. Il Quirinale lo avvisa la seconda volta e il ministro ritira gli emendamenti. Il decreto arriva in Aula per il voto finale e arriva preceduto dal terzo rilievo, tecnico. E’ del Comitato per la legislazione, un organo parlamentare che vigila sulla qualità delle leggi. Nella sua relazione scrive che il testo “non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione”. Manca in pratica l’impatto economico del provvedimento. Quanto costa? Non c’è.