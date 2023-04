Dl migranti, cambia l'emendamento. Meloni ferma il blitz della Lega

Reintrodotto, anche con l'intervento di Palazzo Chigi, il riferimento al rispetto dei trattati internazionali



Tensione nella maggioranza sul decreto Cutro. Alla fine di una giornata convulsa, l'emendamento sulla stretta alla protezione speciale per i rifugiati - che era stato prima riformulato e poi accantonato - è stato approvato al Senato dopo una nuova modifica del testo. Reintrodotto, anche con l'intervento di Palazzo Chigi, il riferimento al rispetto dei trattati internazionali a cui l'Italia è obbligata che la Lega aveva fatto eliminare. Evitati i rischi di incostituzionalità che avrebbero portato il presidente dell Repubblica a non firmare il provvedimento.

A quanto si racconta, la Lega avrebbe alzato la posta chiedendo, e ottenendo, di eliminare nell'emendamento sulla protezione speciale qualsiasi riferimento ai trattati internazionali che sovrintendono a questa misura. Un dato che ha alzato la tensione, mai sopita, con il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. E messo in allarme il governo dopo le interlocuzioni dei giorni scorsi a livello di uffici tra palazzo Chigi e Quirinale anche sulla necessità di non eliminare i riferimenti ai trattati internazionali che il nostro Paese ha firmato in materia per evitare i rischi di incostituzionalità delle nuove misure che porterebbero il capo dello stato - si spiega sempre in ambienti parlamentari - a non firmare il nuovo provvedimento.