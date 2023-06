Dl Pa, salta l'emendamento Difesa. Camera, esultano le opposizioni Pd e M5S

Dl Pa, emendamenti governo su personale e giustizia tributaria

Il governo ha ritirato l'emendamento in materia di Difesa al dl Pa presentato nella notte in commissione alla Camera. Si apprende da fonti parlamentari.

Decreto Pa, il Pd: "Sulla Difesa il governo ammette un grave errore"

Con il ritiro dell'emendamento "presentato nel cuore della notte che cambiava l'ordinamento della Difesa del nostro Paese, il governo e la maggioranza di destra hanno ammesso il loro grave errore. Non si poteva certo con un semplice emendamento far passare una vera e propria riforma lesiva della stessa autonomia del Parlamento e in spregio dei richiami del capo dello Stato ai presidenti delle Camere". Lo dichiarano, in una nota, i capigruppo democratici delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera, Simona Bonafe' e Arturo Scotto.