Dl Rilancio, renziani "soddisfatti".Rosato annuncia: "C'è il taglio dell’Irap"

"Soddisfatti per il taglio dell’Irap e per le misure di sostegno per le aziende e lavoratori. Bene anche che si trovi un accordo sulle misure per far emergere dal sommerso e dall’illegalità lavoratori che risultavano senza tutele e senza controlli". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'intesa raggiunta nella notte tra i partiti della maggioranza sul Decreto Rilancio compresa la questione dei migranti.