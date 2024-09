Domande su Sangiuliano a Giorgia Meloni, il pubblico di Cernobbio grida “Basta!”

Domande su Sangiuliano a Meloni, il pubblico di Cernobbio grida “Basta!”

Il pubblico del Forum Ambrosetti di Cernobbio si è ribellato quando è stata fatta una seconda domanda alla premier Giorgia Meloni sul caso Sangiuliano, gridando “Basta!”. “Non credo di dover mettermi a battibeccare con questa persona. Posso dire solamente, ma non lo dico sul caso specifico, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l'ho guardata io, la mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona” così ha risposto la premier Meloni. / Forum Ambrosetti