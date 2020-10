Dpcm, sui social protesta anti-Conte. Tu che ne pensi? Clicca e vota

Nuovo Dpcm del governo per tentare di arginare la diffusione del Covid-19. Che cosa ne pensi?

conte allora di pranzo non piace sui social

Di certo Conte all’ora di pranzo è andato di traverso a molti. Infatti, la notizia della conferenza stampa alle 13.30 non è piaciuta agli utenti come non è piaciuto il contenuto del nuovo Dpcm. Sul profilo del presidente Consiglio si legge: "Presidente c'è Cagliari Crotone. Può fare un po' più tardi verso le 14? Grazie”; un altro utente più polemico (e meno ironico) dice, “È semplice dire per lei, facciamo un piccolo sacrificio.. lei non è un ristoratore... Lei viene e varrà pagato durante tutta l'emergenza”.

“Soffriremo? Non parli al plurale xchè voi parlamentari non state facendo nessun sacrificio. I vostri stipendi sono sempre belli ricchi”, si legge ancora. "Da domani le nostre famiglie e le famiglie dei nostri dipendenti verranno a mangiare al ristorante di palazzo Chigi con il monopattino", scrive un'altra persona. “I sacrifici di alcune categorie voi non li conoscete, nn ne sapete nulla, la penalizzazione di quelle categorie non ricadrà sulle vostre vite, nn le toccherà minimamente!”, è l'ennesima accusa sotto il profilo del premier.