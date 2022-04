Draghi contestato a Torino. John Elkann: "Visita importante"

Torino, Draghi contestato da No Vax e manifestanti. John Elkann: "Visita importante"

Tensioni per la presenza di Draghi a Torino. Il premier, in visita nel capoluogo piemontese per firmare un patto per la città dal valore di 3 miliardi di euro e per incontrare il presidente di Stellantis John Elkann, è stato duramente contestato da una schiera di cittadini No Vax.

Un centinaio di contestatori sono stati allontanati da piazza Palazzo di Città, sede del Comune di Torino dove alle 15 il presidente del consiglio Mario Draghi firmerà un patto per la città. Appartenenti al movimento No Vax, alcuni del settore trasporto pubblico, hanno lanciato veri e propri cori contro il premier, paragonandolo al duce e insultandolo direttamente. Le forze dell'ordine che presidiano l'area in massa hanno senza alcun contatto sgomberato la piazza antistante al municipio, relegando i contestatori nella via antistante, a circa 100 metri dall'ingresso del Comune. Il premier è atteso alle 15.

Torino, contestazione in atto da parte dei 'No-Vax' contro il presidente del Consiglio, Mario Draghi pic.twitter.com/dw829QFjZ3 — Ref Ref (@RefRef62623343) April 5, 2022

Draghi a Torino, Elkann: "Premessa per fare cose importanti"

La presenza del premier Mario Draghi a Torino "è importante, come lo è vedere il Paese, la Regione e la città lavorare bene insieme: è la premessa per riuscire a fare delle cose importanti". Ad affermarlo è John Elkann, a margine dell'iniziativa "Livemotive - A scuola di ascolto", a proposito della visita del premier Draghi a Torino. "La visita di oggi è la dimostrazione di come il nostro Paese, la nostra Regione e la nostra città siano sulla stessa lunghezza d'onda, che è la premessa fondamentale per fare grandi cose che si devono e si possono fare".

