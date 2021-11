Draghi al Quirinale? Lui scherza: "Lo spritz lo prendo solo col Campari"

Draghi a Parigi scherza sull'ipotesi Colle: "Spritz? Mi piace col Campari"

Mario Draghi al Colle. Dopo la chiusura di Sergio Mattarella prende quota l'ipotesi dell'ascesa di SuperMario al Quirinale. Durante la conferenza di Parigi sulla Libia, il barista dove talvolta si recava il premier è stato intervistato dalla trasmissione di Radio1 Rai "Un giorno da pecora". Draghi farà "sicuramente" il presidente della Repubblica per il titolare del locale, che rivela anche le preferenze del presidente del Consiglio per l'Aperol Spritz. Draghi è informato dell'"uscita", a cui però non dà peso.

La battuta di Draghi: "Ma quale Aperol Spritz, non lo bevo proprio"

"Ma quale Aperol Spritz, io non bevo proprio...", la battuta con cui, a margine dei lavori, il premier avrebbe derubricato questa "indiscrezione". Del resto, più volte il premier ha detto chiaramente di non voler parlare della questione, anche per rispetto al Capo dello Stato. Una "boutade" alla quale si è allineato anche Emmanuel Macron, che si ferma a scambiare qualche battuta con Draghi e poi scherza: "Ci vediamo presto per il Trattato del Quirinale", riferendosi al trattato di cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia, su cui stanno lavorando le due diplomazie.