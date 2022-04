Draghi e Di Maio in Algeria per il gas, chi “badante” di chi?

Gas, Di Maio in missione con Draghi: era già pronta la battuta sul premier, badante di Giggino a dover badare che non partisse per l'Argentina, invece che andare in Algeria...

Non si può non lodare la serietà professionale, la signorilità e l'indipendenza intelletuale di Bianca Berlinguer che interpreta la lezione del suo illustre e indimenticato genitore, in chiave di politica attuale. La Storia ricorderà Enrico per la sua lucidità nel perseguire, assieme ad Aldo Moro, il compromesso storico e per aver sollevato la questione morale nella gestione del potere da parte dei partiti politici.

Il suo insegnamento attualizzato, porterebbe a cercare un compromesso, e quindi, a sentire anche voci come quella del preparatissimo Alessandro Orsini, per cercare di aprire un dialogo, sui fatti, tra le due parti ormai radicalizzate, soprattutto nel giudicare la figura politica di Zelensky: per tantissimi, attualmente la stragrande maggioranza, un eroico patriota per la cui causa varrebbe la pena scatenare la terza guerra mondiale, riducendo il mondo a un invivibile ammasso di macerie radioattive e per una attuale sparuta minoranza, che lo considera un esaltato messo su da Biden, NATO e ora anche dall'Europa, molto aiutato anche dalla consolidata equipe tele-cinematografica che è stata la sua fortuna come attore con la fissa di fare proprio quello che sta facendo ora.

Attualizzare poi la questione morale berlingueriana del potere dei partiti politici, porterebbe a far cadere immediatamente questo governo, insulto difficilmente superabile alla logica, alla morale, al bene dei cittadini. Avevo pronta la battuta su Draghi, badante di Giggino a dover badare che non partisse per l'Argentina, invece che andare in Algeria a dire la frase storica che l'avrebbe immortalato: "Gas... gas ... whatever it costs!"... ma... che leggo, due minuti fa? Che la gaffe l'ha fatta il badante che ha assicurato, parlando agli algerini, ai microfoni, che abbiamo rapporti stretti con... l'Argentina. Mentre Giggino, dal brusio dei presenti, avrà pensato: "Uagliù... ma arò siamo? Sta a bberè ca simme venuti a accattà 'o gas in Argentario, sinnò ca c'entran e argentini, ignorante ca me fai fa' re figure e merda!" (trad. Giggino blog!)