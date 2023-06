Draghi mangia da solo in aeroporto, l'immagine è subito virale sui social

Mario Draghi pranza in aeroporto

L’immagine richiama quella che mostrava l’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani seduto al tavolino di un locale romano

Ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi è stato fotografato (di nascosto) nello scalo di Roma Fiumicino mentre pranzava, da solo, seduto a un tavolino dell’area partenze dell’aeroporto romano. Non proprio un’immagine allegra e all’insegna dell’opulenza. Lo riporta il sito www.lastampa.it.

