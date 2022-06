Draghi risponde col fare alle minacce. Ok a 1.101 attuativi da settembre 2021

Un risultato definito “ragguardevole” dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli



Il premier Mario Draghi accelera e risponde con il fare alle minacce di crisi di governo che sono arrivate dai due partiti sconfitti alle elezioni comunali, la Lega e il Movimento 5 Stelle.



Sono 1.101 i provvedimenti attuativi approvati dal Governo Draghi dal suo insediamento, il 13 febbraio 2021. Un risultato definito “ragguardevole” dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, che lo ha comunicato alla Conferenza dei capi di gabinetto del Governo riunitasi a Palazzo Chigi.



Nel corso della riunione - si apprende - Garofoli ha sottolineato la necessità di “accelerare sull’attuazione anche per evitare che risorse pubbliche non siano tempestivamente utilizzate. Un’esigenza oggi ancor più forte visto il mutato quadro economico in conseguenza della crisi in Ucraina. L’efficace attuazione delle decisioni di politica economica e delle misure del Pnrr è oggi una assoluta priorità, anche in considerazione delle possibili ripercussioni dovute al cambio di passo nella politica monetaria”.



Proprio allo scopo di imprimere un’ulteriore accelerazione all’attuazione, a partire da domani inizieranno gli incontri bilaterali tra Palazzo Chigi e ciascun ministero per verificare i livelli di attuazione degli obiettivi mensili assegnati e un ciclo di verifiche sul Piano nazionale.

