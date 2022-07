Draghi si dimette, dalla Bbc alla City: l'annuncio fa il giro del mondo

Governo, Draghi si dimette: l'annuncio fa il giro del mondo

L'annuncio delle dimissioni di Mario Draghi fanno velocemente il giro del mondo. Il New York Times riporta la "breaking news": "Un voto di fiducia mostra le fratture nella coalizione del primo ministro Mario Draghi, un partito anti-establishment toglie il proprio sostegno e dà il via a una crisi politica".

La notizia apre il sito di Politico, secondo il quale "se il pesidente italiano Sergio Mattarella accetta le dimissioni di Sraghi, il paese avrà bisogno di trovare un nuovo loeader sullo sfondo di una turbolenza economica".

La Frankfurter Allgemeine Zeitung già analizza i "pericoli della crisi di governo italiana" e della connessa "situazione scomoda per la Banca centrale europea": "Il debito pubblico italiano sarebbe sopportabile se si perseguissero politiche di lungo termine in questo Paese per nulla povero che ha visto un incremento della crescita economica anemica".

Ma "la speranza di una tale politica era più legata alle riforme di Draghi che a un governo di politici che credono che la crescita deriverà da un'ulteriore espansione del debito pubblico, inesorabilmente finanziata dalla Banca Centrale Europea".

Sempre in Germania, la Sueddeutsche Zeitung sottollinea che "gli osservatori ritengono improbabili le elezioni anticipate", e dopo aver ricordato che "il bilancio italiano per il prossimo anno dovrebbe essere preparato in autunno" mette in evidenza che negli ultimi sondaggi quello favorito è il partito di estrema destra Fratelli d'Italia.

Tutti i principali quotidiani e siti di notizie russe riportano in primo piano la notizia, sotto il primo titolo dedicato alla "operazione militare speciale in ucraina". Il quotidiano Kommersant come pure il sito di notizie Gazeta titolano "il presidente del consiglio italiano Mario Draghi ha annunciato la decisione di dimetterrsi". Nezavisimaja Gazeta riporta una notizia urgente in primo piano.

Per il quotidiano spagnolo El Pais, "l'Italia torna ad entrare in uno scenario di crisi e instabilità in un momento molto delicato per il Paese e per l'Europa". "Tempesta politica in Italia": il quotidiano spagnolo La Vanguardia così titola l'annuncio delle dimissioni di Mario Draghi. El Diario.es da parte sua sottolinea come sia venuta a mancare "l'eterogenea maggioranza" che teneva insieme il governo, notando che "se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non propone un'altra via di uscita, il Paese si incammina verso le elezioni anticipate".

Il francese Le Figaro titola sul "boicotaggio del voto di fiducia" da parte del M5S, un punto rimarcato anche dal britannico The Guardian. Le Monde scrive dello "sgretolamento" della coalizione, mentre la Bbc parla invece di "collasso della coalizione" dopo il ritiro del sotegno da parte dell'"alleato populista". La notizia della crisi di governo italiana è in homepage anche della Bbc di lingua turca e del quotidiano argentino La Nacion: "Le dimissioni fanno precipitare il Paese nell'incertezza".