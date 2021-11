Durigon, polemica sul successore Freni. "Legami con gioco e scommesse"

Ex grillini e, nei prossimi giorni anche il Movimento Cinque Stelle, presentano una interrogazione parlamentare su Federico Freni, successore di Claudio Durigon nel ruolo di sottosegretario al ministero dell'Economia. Lo sostiene la Stampa, secondo cui "i parlamentari vogliono vederci più chiaro, sul curriculum e su alcuni rapporti che potrebbero rivelare potenziali conflitti di interessi. Soprattutto negli anni in cui, fino al 2016, ha lavorato a stretto contatto con Luigi Medugno, avvocato con lunga esperienza nel settore, che risulta aver operato come «consulente di numerose società concessionarie di pubblico servizio tra le quali Sisal». Nel 2014 Freni, prima di passare allo studio Quorum (che tra le altre cose si occupa di appalti), è tra i fondatori della “MVL avvocati associati”, aggiunge la Stampa.

Tra i partiti si vuole vedere chiaro sui legami tra Freni e il gioco d'azzardo

Sempre secondo il quotidiano torinese, "il suo nome era già finito sui giornali per l’acquisto di una casa ai Parioli a prezzo calmierato dall’Inpgi, l’Istituto previdenziale dei giornalisti che ha assistito come avvocato e che il Tesoro, dopo tanto penare, farà confluire nell’Inps". Secondo quanto scrive Ilaria Lombardo, "tra i partiti di maggioranza più di qualcuno ha cominciato a interrogarsi sui legami vecchi e nuovi di Freni con il mondo dell’azzardo legale. Anche perché il neosottosegretario, 41 anni, ha lasciato intendere che in vista della delega sul riordino del settore non sarebbe contrario a reintrodurre la pubblicità del gioco, vietata per legge dall’estate del 2018".