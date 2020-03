E il coronavirus trasformò Meloni in Salvini e Salvini in Meloni

Succede di tutto in tempo di coronavirus. Succede anche per un giorno, o forse solo per qualche ora, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si scambino i ruoli. La leader di Fratelli d'Italia, in forte ascesa nei sondaggi, finora era stata risoluta ma pacata nei toni e mai sopra le righe. Oggi, invece, ha lanciato un missile atomico contro il premier parlando di atteggiamento criminale da parte di Conte. Tanto che il presidente del Consiglio, qualche ora dopo in conferenza stampa con il ministro Gualtieri, ha bollato le parole della presidente di FdI come uno schiaffo a tutti gli italiani raccontando uno stupore generale in Consiglio dei ministri. Nelle stesse ore il leader leghista si è prodigato a spiegare come il Centrodestra sia unito e responsabile a difesa degli italiani, nella speranza che il governo ascolti le proposte delle opposizioni. Durerà poco questo scambio di ruolo, ne siamo quasi certi. Ma il coronavirus che sta rivoluzionando le nostre vite, almeno temporaneamente, è riuscito anche a trasformare Meloni in Salvini e Salvini in Meloni.