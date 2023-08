Ecco come funziona il nuovo Rdc, ma ottenerlo non è così facile

Ecco come funziona il nuovo Reddito di cittadinanza, 350 euro per i percettori

Addio Reddito di cittadinanza, benvenuto Supporto per la formazione e il lavoro. Molti italiani si preparano all’attivazione, prevista per il 1° settembre, della nuova piattaforma che andrà a sostituire il Reddito di cittadinanza. I cosiddetti “occupabili” percettori del Rdc passeranno dunque all’assegno di 350 euro al mese che potranno incassare se si iscriveranno al progetto per l'inserimento sul mercato del lavoro.

Per poter ricevere l’assegno, però, i percettori dovranno partecipare a diversi corsi di formazione fino a quando non arriverà un’offerta di lavoro. Si tratterebbe, secondo alcune cifre comunicate dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, di circa 112 mila persone, "attivabili sul mercato del lavoro".

Di questi 112 mila, già il 25% sarebbe iscritto a una misura di politica attiva, necessaria appunto per percepire l'assegno da 350 euro. Gli altri, attraverso l'Inps o i patronati, dovranno iscriversi alla piattaforma per sottoscrivere il patto di attivazione al lavoro. Verranno a questo punto indirizzati verso i centri per l'impiego e le agenzie del lavoro.