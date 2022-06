Elezioni comunali 2022, Meloni: "Governo distante dal Paese". Le reazioni

Elezioni comunali 2022, le reazioni dei partiti/Pd: preoccupa crescita FdI, partito xenofobo

"Il M5s non raggiunge la doppia cifra: e' in forte calo. Anche dove cambia pelle la situazione e' compromessa: dobbiamo riflettere che la prima forza in Parlamento non esiste piu' nel Paese. Anche questa autorevolezza di Draghi con questo spread non sia tale. Questo voto ci interroga, lo dico agli alleati, se bisogna sostenere Draghi e questo Parlamento". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Via della Scrofa. "C'e' una maggioranza distante dal Paese".

Meloni, FdI soddisfatta, c.destra si afferma - "Non nascondo la soddisfazione di FdI. si deve partire col dire che il centrodestra si afferma in queste elezioni. Durante la campagna ho sentito dire, chi vince queste elezioni, vince le politiche. Non so se lo ridirebbe....". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Via della Scrofa.

Referendum: Meloni, contenta che elettori Fdi ci abbiano seguito - "Ci dispiace per il quorum, ma nell'ultimo mese nessuno parlava dei referendum. Contenta che gli elettori di Fdi abbiano seguito le indicazioni del partito". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Via della Scrofa.

Comunali: Meloni, agitare uomo nero non funziona piu' - "Vedo che e' cominciata la storia della scarsa affidabilita'. Agitare l'uomo nero non funziona piu': serve riflettere seriamente sui problemi del Paese ". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Via della Scrofa.

Comunali, Conte:risultati non soddisfacenti, è costante M5s - "E' sempre un dato costante nella storia del Movimento: prendere una percentuale di voti molto scarsa 3-4-5 per cento alle amministrative e poi balzare al 30 per cento alle politiche, però io non sono qui per nascondermi dietro questa costante storica, ci metto la faccia: i dati che emergono non ci soddisfano, non possiamo neppure cercare giustificazioni di comodo". Così Giuseppe Conte, leader M5s, nel corso di una conferenza stampa commenta i risultati delle elezioni comunali. "Una costante - ha ricordato- a parte alcune esperienze in passato come a Roma e a Torino".

Referendum: Conte, quesiti vendetta politica contro toghe - "Il passaggio referendario ha fatto registrare le peggiore partecipazione di sempre. E' un risultato di cui prendere atto senza tante giustificazioni: i quesiti referendari nascondevano una sorta di vendetta della politica contro la magistratura". Lo ha detto il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dalla sede del Movimento a Roma.

Comunali: Pd, preoccupa crescita FdI, forza xenofoba - "Potrebbe esserci soddisfazione per il crollo della Lega, ma preoccupa la crescita di Fratelli d'Italia. Con il sostegno a Vox, Meloni conferma di rappresnetare una destra xenofoba, reazionaria e totalmente insensibile ai temi sociali. Una destra inadatta a governare". Lo ha detto il vice segretario del Pd, Peppe Provenzano, in conferenza stampa.

Pd: siamo primo partito, ma continueremo con alleanze larghe - Il Pd è "il primo partito" e continuerà sulla linea delle alleanze larghe, il voto nelle città conforta la strategia scelta secondo Francesco Boccia. Parlando in conferenza stampa nella sede del Pd per un primo bilancio del voto, il responsabile enti locali del partito spiega: "Abbiamo sempre costruito un fronte ampio e continueremo a farlo. Non vogliamo essere autosufficienti". Ha aggiunto Boccia: "Dove ci si divide vince la destra, guidata da Meloni e Salvini. Chi ha posto veti ha consentito alla destra di vincere. Con i veti non si va lontano".

Comunali smorzano delusione referendum.E Salvini nega critiche - All'indomani del flop dei referendum sulla giustizia, Matteo Salvini cerca di 'attutire' il colpo rivendicando la buona perfomance del centrodestra alla Comunali, quantomeno laddove la coalizione si e' presentata "unita". L'alleanza di cui fa parte la Lega, insieme a Fratelli d'Italia, Forza Italia e i centristi di Udc, NcI, Coraggio Italia e Italia al centro, vince al primo turno a Genova, Palermo e L'Aquila, rivendica il segretario leghista, in una conferenza stampa, convocata a risultati ancora non definitivi, al termine di una riunione del consiglio federale leghista con al centro i temi economici. "Il centrodestra vince dove si e' presentato unito", sottolinea Salvini. "Dove e' diviso va al ballottaggio", aggiunge, citando il caso di Verona, citta' in cui Forza Italia ha appoggiato l'ex leghista Flavio Tosi, e non il sindaco uscente di FdI, Federico Sboarina (appoggiato anche dalla Lega), dietro al candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, in vista del secondo turno.



La Lega lavora per fare da "collante" alla coalizione e, anche in vista delle Politiche dell'anno prossimo, ritiene che il centrodestra possa vincere "solo se unito", scandisce Salvini. A chi gli chiede di FdI che rivendica una crescita "esponenziale" e pretende il rispetto della "regola che chi ha un voto di piu' indica il premier", il capo della Lega risponde: "E' ovvio che sara' cosi': il leader del centrodestra lo decideranno gli elettori che andranno a votare l'anno prossimo. Il mio avversario e' il centrosinistra". Salvini, che annuncia la sconfitta della sindaca uscente della Lega Sara Casanova a Lodi, non si sofferma a lungo sull'esito deludente dei referendum sulla giustizia, per cui non e' stato raggiunto il quorum del 50 percento piu' uno dei votanti. Su questo tema si limita a protestare contro chi da sinistra e' cosi' "miope" da "gioire per la mancata partecipazione al voto" degli elettori. E a tornare a denunciare il caos di ieri ai seggi a Palermo. "Mi sono preso 24 ore di licenza con mia figlia, ma a mezzogiorno, con 38 seggi ancora chiusi, mi sono permesso di chiamare il Quirinale, perche' mi sembrava una situazione di furto di democrazia da Quarto mondo", racconta. "Non metto in bocca al presidente della Repubblica parole che non sono sue, ma mi ha detto che stava seguendo l'evoluzione. Spero che venga a galla cosa e' successo", aggiunge. Dal Quirinale si conferma la telefonata, privata, fatta da Salvini e, durante la quale, Sergio Mattarella ha preso atto delle rimostranze del leader leghista.

Tutto il resto della conferenza stampa del leghista e' incentrata sulle richieste economiche al governo: rinnovo dello sconto carburanti, adeguamento di pensioni e stipendi al costo della vita, rottamazione delle cartelle esattoriali, superamento della legge Fornero, e istituzione di un tetto europeo allo spread. Su questi temi, che sarebbero emersi durante la riunione con i dirigenti leghisti, Salvini chiede un incontro urgente a Mario Draghi e al ministro dell'Economia, Daniele Franco. Il senatore milanese nega critiche e contrasti interni al partito. "Da tutti quelli che sono intervenuti" durante il consiglio federale "non c'e' stata mezza polemica, su Russia o vaccini", sostiene. "Solo e soltanto proposte propositive". "Al federale era assente, per motivi di salute, familiari, Giancarlo Giorgetti. Ma ci vediamo in settimana. Tutti gli altri hanno portato idee e proposte e contributi", assicura. "Ci rivedremo tra 15 giorni dopo i ballottaggi", anticipa.

Elezioni: Renzi, se fossi Pd farei alleanza con centristi e non con M5s - "Se fossi ancora un dirigente del Pd, mi porrei il tema di fare un’alleanza col centro riformista (che fa buoni risultati sia coi nostri candidati che con quelli di +Europa/Azione) anziché coi grillini. Staremo a vedere". Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulla sua e-news.

Comunali, Renzi: è vittoria centrodestra e grillismo è finito - "Queste elezioni segnano al primo turno una vittoria sostanziale del centrodestra (da Palermo, dove la sinistra doveva aprirsi anche al centro, anziché rinchiudersi nell'asse coi grillini, fino all'Aquila), ma dipingono soprattutto un quadro nel quale il grillismo è finito, con le liste di Conte che fanno il 5% a Genova, il 4% a Taranto oppure l'1% a Padova". Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva nella sua e-news analizzando i primi dati delle elezioni comunali.

