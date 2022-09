Elezioni 2022 exit poll Rai: FdI 22-26%, Pd 17-21%, 5S 13,5-17,5%, Lega 8,5-12

Elezioni: exit poll Rai, FdI primo partito al 22-26 per cento, seguito da Pd al 17-21 per cento

In base ai primi exit poll diffusi da Opinio Rai, Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con una percentuale tra il 22 e il 26 per cento. Molto staccati gli altri partiti della coalizione di centrodestra con la Lega sarebbe tra l'8,5 per cento e il 12,5 per cento, mentre Forza Italia tra il 6 e l'8 per cento. Quindi la coalizione unita arriverebbe tra il 41 e il 45 per cento. Tra i partiti di centrosinistra, sempre secondo i dati di Opinio, in testa il Partito democratico con una percentuale che oscilla tra il 17 e il 21 per cento, seguito dal Movimento 5 stelle (13,5-17,5 per cento). Il terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda si attesterebbero tra il 6,5 e l'8,5 per cento.

Exit-Opinio Rai: Senato, Pd 17-21%, M5S 13,5-17,5%

Secondo il primo Exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, il Pd si attesta come secondo partito al 17-21%, M5S è al 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5%. Azione-Italia Viva al 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%.

Exit Opinio-Rai: Senato, centrodestra avanti 41-45%

Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45%, mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%, Italexit per l'Italia 0,5-2,5%, altri 4-6%.

Primo exit poll Opinio, il MoVimento 5 stelle tra 13,5 e 17,5%

Il MoVimento5s sarebbe tra il 13,5 e il 17,5% alla Camera. E' quanto emerge dal primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai, diffuso da Porta a Porta su Rai 1.

Regionali: exit poll Sicilia, Schifani verso elezione

Per gli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani avrebbe vinto le elezioni in Sicilia attestandosi con una percentuale che va da 37 al 41 per cento. Il candidato del centrodestra è dato 13 punti davanti al secondo, Cateno De Luca (Sicilia Vera), tra il 24 e il 28 per cento. Segue la candidata di Pd-Cento passi, Caterina Chinnici tra il 15,5 e il 19,5 per cento, quindi il candidato del M5s Nuccio Di Paola con una percentuale tra il 13 e il 17. Gli altri due candidati (Gaetano Armao e Eliana Esposito) si attesterebbero dall'1,5 al 3,5%.

Elezioni politiche 2022 Exit Opinio-Rai, Camera: al centrodestra 227-257 seggi. Al centrosinistra 78-98, M5S 36-56, Azione-Italia Viva 15-25

Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai alla Camera la coalizione di centrodestra avrebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, M5s tra 36 e 56 mentre la coalizione di centro sinistra tra 36 e 56. Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l'Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera.

Exit Opinio-Rai: Camera, centrodestra avanti 41-45%

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Trend Swg-La7: Fdi prima forza politica con 23-27%

Secondo il primo exit poll di Trend Swg per La7 Fdi è la prima forza politica con una percentuale tra il 23 e il 27%.

Exit Opinio-Rai: Senato, al centro destra 111-131 seggi

Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per Italexit per l'Italia. Altri tra 2 e 6.