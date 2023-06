Elezioni 2024, Berlusconi torna in pista: "Ora un Cdx Ue con Ppe-conservatori"

Berlusconi: "Una maggioranza di Cdx in Europa darebbe un nuovo impulso"

Stato del governo, elezioni europee, nuove alleanze, strategie future, ma anche una parentesi personale sulla malattia che l'ha debilitato per mesi: Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, torna in pista e rilascia al quotidiano “Il Giornale” un'intervista a tutto campo, nella quale affronta i temi caldi del momento per Fi. Prima fra tutti le prossime elezioni europee in programma per il 2024. Una sfida elettorale che secondo il leader di Forza Italia si può vincere solo restando uniti. "Una maggioranza di centrodestra in Europa credo sia possibile: sarebbe una svolta importante e darebbe nuovo impulso al funzionamento delle istituzioni europee, superando ogni residua forma di scetticismo verso la casa comunitaria", spiega Berlusconi.

"La maggioranza fra popolari, liberali e socialisti, che ha retto le istituzioni europee per molti anni ha fatto il suo tempo. Aveva un senso quando l’Europa era soprattutto un accordo fra gli Stati, e rappresentare nelle istituzioni europee tutte le grandi famiglie politiche dell’epoca ne garantiva una certa neutralità. Ma man mano che l’Europa ha acquisito una soggettività politica autonoma, processo che io considero necessario e fondamentale, è diventato sempre più importante che la sua guida assuma una connotazione politica chiara. Tenere insieme forze che hanno visioni ed obbiettivi diversi porta solo alla paralisi o a soluzioni pasticciate", continua il Cavaliere.