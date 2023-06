Berlusconi, da "Paperone" a "Rockerduck": persi in un anno 32 milioni di euro

Silvio Berlusconi è ancora una volta il politico più ricco d'Italia: redditi per 18 milioni di euro

Silvio Berlusconi si conferma il politico più ricco d'Italia. Con un imponibile di circa 18 milioni denunciati al fisco, l'ex premier risulta ancora una volta il numero uno per patrimonio (soldi, ma anche azioni, ville, auto e barche), non solo nel Parlamento italiano ma anche in quello europeo. Secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo di imposta 2021 e consegnata nel 2022, il leader azzurro ha percepito per l'esattezza 17 milioni 697 mila 119 euro. Questa cifra, tuttavia, è inferiore di ben 32 milioni di euro circa rispetto a quelli incassati l'anno precedente (50 milioni 661mila 390 euro).

Mancava solo lui tra i big dei partiti a rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi. Tutta la documentazione - tra cui le proprie dichiarazioni patrimoniali, quelle dei redditi e le spese sostenute durante la campagna elettorale - doveva infatti essere depositata in Senato e resa nota nella scheda personale del senatore sul sito internet dell' istituzione entro tre mesi dalla sua proclamazione, secondo un obbligo di trasparenza previsto dalla legge numero 442 del 1982.