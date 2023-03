Meloni ha un immobile, neanche un'auto. Come investono i soldi i politici

Maria Elisabetta Alberti Casellati ha fiducia nel settore immobiliare (e non solo lei)

Uno dei misteri che avvolge da sempre i nostri politici è l’entità del loro patrimonio. Sappiamo quanto guadagna un parlamentare e lo stipendio del presidente del Consiglio, di un ministro o del sottosegretario di un ministero. Tuttavia il patrimonio dei singoli politici, e come hanno investito il loro denaro, rimane spesso sconosciuto. Poiché i politici potrebbero avere accesso a informazioni che il comune cittadino non possiede, sapere come investono il proprio denaro potrebbe essere un’utile indicazione per i risparmiatori.

Grazie al sito ufficiale della Camera dei Deputati e del Governo Italiano, si legge su www.proiezionidiborsa.it, è possibile consultare la documentazione patrimoniale dei membri del Governo, compreso il Premier e i Ministri, nonché i compensi relativi al loro ruolo istituzionale. Esaminiamo la situazione patrimoniale di Giorgia Meloni.

Secondo l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, relativa al 2021, Giorgia Meloni ha dichiarato un reddito imponibile di circa 152.000 euro. Dalla dichiarazione emerge che la premier possiede un immobile in cui risiede con il suo compagno e la figlia, ma non risulta possedere altre proprietà immobiliari, automobili, motocicli o altri beni mobili. Inoltre, non risultano investimenti in titoli azionari o obbligazionari.

Matteo Salvini e Antonio Tajani sono i vicepremier del Governo italiano, posizioni di grande rilievo subito dopo quella del presidente del Consiglio. Entrambi ricoprono anche il ruolo di Ministro. Tajani è il Ministro degli Esteri nel Governo guidato da Meloni, mentre Salvini è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.