Elezioni, Alternativa scioglie l'accordo con Italexit: "Non siamo un taxi"

Elezioni: Alternativa scioglie l'accordo con Italexit di Gianluigi Paragone

"Italexit non è un ufficio di collocamento né un taxi: Alternativa non c’è. Italexit per l'Italia ha deciso di non formare una lista unica con Alternativa alle prossime elezioni politiche. Italexit voleva riunire intorno a un unico progetto le forze che in questi mesi si sono opposte al green pass, al vaccino obbligatorio e alle imposizioni sanitarie dei governi Conte e Draghi, senza discriminarne nessuna. Purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto che l'unico interesse di Alternativa era di ottenere posizioni in lista e di usare Italexit come un taxi per il Parlamento". E' quanto comunica una nota di Italexit.