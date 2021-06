Elezioni comunali sondaggi, chi vince a Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli

Qual è il primo partito italiano? Chi vincerà le elezioni nelle cinque principali città italiane che andranno al voto a ottobre? Affaritaliani.it ha rivolto queste domande al decano dei sondaggisti, Nicola Piepoli, presidente dell'omonimo istituto di ricerche demoscopiche (che da settimane sta lavorando proprio sulle prossime Amministrative).

"A livello nazionale ci sono tre partiti - Lega, Pd e Fratelli d'Italia - sostanzialmente alla pari e che insieme valgono circa il 60%. Impossibile dire oggi quale sia la prima forza politica", spiega Piepoli. "Staccato di 4 punti, attorno al 16%, c'è il Movimento 5 Stelle". E Forza Italia? "Vale più o meno il 6%".

Per quanto riguarda le elezioni comunali, "a Roma vincerà per un soffio il Centrodestra, quindi Enrico Michetti, davanti a Virginia Raggi al ballottaggio. Il Pd con Roberto Gualtieri, probabilmente, verrà escluso dal secondo turno". A Milano Giuseppe Sala si avvia a stravincere? "No, non stravice, tutto aperto". E a Bologna, storica città rossa, tutto facile per il Pd? "Non è affatto sicura la vittoria del Pd". Torino? "Per il Centrodestra è più difficile di Roma, ma non è impossibile una vittoria della coalizione Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia". Infine Napoli, "dove per nessun partito è una sfida facile. E' tutto aperto", conclude Piepoli.